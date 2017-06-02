"Кому суждено быть повешенным, не утонет": Путин вспомнил о покушениях на свою жизнь

На жизнь президента России Владимира Путина было совершено пять покушений, о которых неизвестно широкой общественности.

Об этом рассказал режиссер Оливер Стоун, который делает цикл передач о Путине для американского телеканала CBS, передает ТСН.

В одном из разговоров Стоун говорит, что у трижды президента России было пять покушений на жизнь, но у бывшего лидера Фиделя Кастро было 50.

Читайте также"Шизофрения, имеет всего одну цель": Путин назвал королеву Франции Анну Ярославну "русской"

"Да, я разговаривал с Кастро об этом, - рассказывает Путин. - И он сказал мне: "Вы знаете, почему я все еще жив?". Я спросил его: "Почему?". "Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью". Но я делаю свою работу, а сотрудники службы безопасности делают свою, и они, как и раньше, выполняют ее вполне успешно".

Затем Путин добавил: "Знаете, как у нас говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет".

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин поздоровался с голубем во время посещения церкви в Москве.