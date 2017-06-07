В Турции задержали главу местного отделения Amnesty International

Юрист Танер Килич из турецкого представительства Amnesty International был задержан правоохранительными органами в собственном доме в 6 утра по местному времени, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Его подозревают в причастности к группировке проповедника Фетхуллы Гюлена. Последнего Анкара обвиняет в попытке организации госпереворота.

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Помимо Килича были задержаны еще 22 юриста, работавшие в Измире.

В Amnesty International осудили задержание своего представителя. «Танер Килич долгое время защищал свободы, которые теперь пытаются растоптать», - говорится в официальном заявлении организации.

Килич возглавил турецкое подразделение Amnesty International в 2014 году. Он не раз критиковал нынешнее правительство страны. При этом правозащитная организация признала, что пока нет оснований говорить о том, что задержание Килича является ударом по самой Amnesty.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

В организации попытки переворота власть обвиняет религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Гюлен свою вину отрицает и говорит, что непричастен к перевороту. Власти Турции потребовали США выдать им проповедника.

После попытки переворота в Турции, которую устроили военные в июле 2016 года, были арестованы около 32 тысячи человек, сотни чиновников были уволены.