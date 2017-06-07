Эрдоган заступился за Катар и назвал бессмысленными попытки изолировать эту страну

Турция считает неправильными решения ряда арабских государств о разрыве дипломатических отношений с Катаром, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами ряда зарубежных дипмиссий в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Анадолу.

Читайте такжеДевятая страна заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром"Напряженность вокруг Катара имеет место в период, когда мы более всего нуждаемся в солидарности и сотрудничестве, и не принесет пользы ни одному государству региона",- сказал турецкий президент.

Он отметил, что на фоне уже имеющихся проблем в регионе назревают новые, и "лучшим путем для урегулирования проблем является взаимный диалог". "В связи с этим, мы приветствуем конструктивную и хладнокровную позицию Дохи", - отметил он.

"Попытки изолировать Катар, ведущий эффективную борьбу с терроризмом, не внесут вклада в решение проблем. Турция продолжит развивать отношения со всеми дружескими странами, которые оказали ей поддержку в период предотвращения попытки военного переворота 15 июля 2016 года, в том числе и с Катаром",- добавил Эрдоган.

Анкара прилагает и продолжит прилагать усилия для решения кризиса вокруг Катара, сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против Катара, слишком серьезны. "Надеюсь, что в ближайшем времени напряженность спадет, а ограничения в отношении Дохи будут сняты. Страны региона должны направить энергию на то, чтобы устранить истинную причину разногласий. Мы должны вместе свести на нет планы сил, стремящихся к эскалации противостояния в регионе. Проблемы в таких странах, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливия должны быть сняты",- добавил турецкий президент.