Катар заплатил террористам $1 миллиард за похищенных членов королевской семьи

Катар заплатил террористам миллиард долларов качестве выкупа за членов королевской семьи, которые были похищены во время охоты в Ираке, сообщает Financial Times.

По информации издания, Доха потратила деньги на сделку, которая обеспечила освобождение 26 человек, захваченных на охоте на юге Ирака, и около 50 бойцов, захваченных джихадистами в Сирии. Издание отмечает, что средства были перечислены группировкам, связанным с Аль-Каидой, а также службам безопасности Ирана.

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Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, официальная Доха обвинила эти страны в нарушении суверенитета и фабрикации "безосновательных обвинений".

Формальным поводом для такого шага называют поддержку Катаром террористов, в частности "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды". Коалиция под руководством Саудовской Аравии также обвиняет Доху в "поддержке террористических организаций в Йемене". Решение арабских стран было принято после обнародования в конце мая речи эмира Катара о поддержании нормальных отношений с Ираном, которое вызвало критику на саммите стран Персидского залива. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.