Соратника главаря ЧВК Вагнера нашли на улице в неадекватном состоянии с миллионами и картой Сирии - СМИ

Полковник полиции в отставке Андрей Трошев с 5 млн рублей в кармане госпитализирован в одну из больниц Петербурга. Кроме денег, у него нашли карты и разнарядку на покупку двух десятков палаток. Находящийся в неадекватном состоянии пациент пока не контактен, передает "Фонтанка".

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Скорая подобрала мужчину у дома поздно вечером 5 июня. Мужчину доставили в приёмный покой, но, по всей видимости, представиться он оказался не способен. Медики с удивлением обнаружили у него документы на имя Андрея Трошева, 5 миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, географические карты Сирии, расчётные листы по оружию и электронный билет на самолёт в Краснодар. Объяснений от пациента добиться не удалось. Врачи известили полицию.

По информации "Фонтанки", Трошев – один из ближайших сотрудников Дмитрия Уткина, известного как "Вагнер", которого журналисты называют командиром российских наемников в Сирии.

Также Трошев - боевой офицер, ветеран Афганистана и Чечни, награжден высшими наградами РФ.