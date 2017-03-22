Тайный батальон Путина несет потери: СМИ узнали о ликвидации 6 российских наемников из ЧВК Вагнера

В Сирии погибли еще девять россиян, минимум шесть из них — наемники «группы Вагнера», выяснила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team.

Почти все они до отправки в Сирию воевали на Донбассе и служили по контракту в Чечне, передает РБК.

Один из них - старший сержант Дмитрий Маркелов (32 года) погиб в Сирии 29 января. Он служил в так называемой частной военной компании Вагнера, рассказал близкий родственник погибшего, пожелавший остаться неназванным.

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«Там человек, рядом с ним стоящий, зацепился за какой-то провод, растяжку. Пошел взрыв, а Диму взрывной волной откинуло в сторону. Шок, видимо, и он от разрыва сердца умер», - сообщил собеседник.

Похороны еще одного наемника Константина Задорожного прошли в Московской области 14 февраля. В этот же день на странице в социальной сети «ВКонтакте» священника Александра Нарушева, который отпевал Задорожного, появился пост с фотографией погибшего, к которому прикреплена аудиозапись под названием «ЧВК «Вагнер».

Как известно, в России запрещена любая военная служба, если она не связана с государством. Ранее сообщалось, что интересы России в Украине и Сирии отстаивает частная военная компания, которой юридически не существует. Потому ее потери не портят официальную статистику Минобороны РФ. Подтверждения его существовании обнародовало издание "Фонтанка".

По информации издания, условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.

Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.