Массовый расстрел дачников под Тверью: выжившая в кровавой бойне девушка рассказала о своем спасении (фото, видео)

В Тверской области Росси суд арестовал стрелка, которого подозревают в убийстве девятерых человек.

Все произошло во время застолья: мужчине якобы нахамили, а через пару минут он вернулся с охотничьим карабином "Сайга" и начал методично отстреливать людей. Не пожалел даже 92-летнюю пенсионерку - ветерана войны. Выжить удалось разве что чудом одной девушке, которая удачно спряталась, сейчас с ней работают психологи.

Всю ночь на месте дикой охоты работали полицейские и эксперты. Ведь весь участок, по сути, это место преступления. Полы в доме залиты кровью. Газон окрасился в багряный цвет. Рядом рыдает девушка. Она единственная, кому удалось выжить в страшной бойне, которую устроил палач с ружьем.

"Зашел, убил сразу семейную пару, потом бабушку 92-летнюю, а мне просто повезло, я спряталась под одеялом. Хотя он заходил в комнату два раза", - вспоминает девушка.

Разбитые стекла, перевернутая мебель. По всему участку следы борьбы. Жертвами душегуба стали четыре женщины и пятеро мужчин. Он застал их врасплох и не пощадил никого: расстреливал в упор или добивал прикладом.

Жестокую расправу, по версии следствия, устроил 45-летний Сергей Егоров. На руках у мужчины запекшаяся кровь, кулаки содраны - видимо, из-за драки. Житель Москвы, стоя на коленях, спокойно рассказывает о своей семье. Но на главный вопрос - о мотивах своего преступления - ответа у него нет.

Накануне тут было застолье большое - 10 человек. В разгар веселья между мужчинами и произошла ссора. Подозреваемый разозлился и ушел домой. Думали, что лег спать. Но он вернулся и заставил извиняться своих обидчиков уже под прицелом "Сайги".

"Он посчитал себя обиженным, вернулся за карабином, начал стрелять в оппонентов. Одного из мужчин заставил рыть землю, после чего произвел выстрел", - сообщил начальник пресс-службы УМВД РФ по Тверской области Вадим Левшин.

Одного за другим, палач хладнокровно лишил жизни девятерых человек. По садовой дорожке тянется красный шлейф. Все тела убитых изверг зачем-то перетащил в дом. Одно - спрятал в багажнике. Именно поэтому о последней жертве стало известно не сразу.

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Девушка, которой удалось спрятаться, потеряла своего молодого человека. Но не растерялась, позвонила в полицию. Когда на место приехал участковый, понял: дело серьезное. Сразу вызвал подмогу. И уже вместе с коллегой - инспектором ДПС - задержал подозреваемого. В поселке говорят, стрелок подрабатывал на дачах - ремонтировал проводку в домах.