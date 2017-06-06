Трамп не будет блокировать выступления экс-директора ФБР Коми перед Сенатом

Дональд Трамп не будет блокировать выступления во время слушаний в Сенате экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми - несмотря на то, что президент США имеет на это право. Об этом в понедельник, 5 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает DW.

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По словам представительницы администрации президента США, Дональд Трамп стремится ускорения расследования случаев возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Именно расследование проводит комитет Сената по вопросам разведки. "Поэтому президент Трамп не воспользуется своей привилегией (возможностью блокировать выступления на слушаниях. - Ред.) в случае с запланированными показаниям Джеймса Коми", - сказала Сандерс.

Слушания, во время которых Джеймс Коми должен дать показания о вероятной причастности России к президентской избирательной кампании в США, назначенные на 8 июня.

Трамп уволил Коми с поста директора ФБР 9 мая 2017 года. Это увольнение - второй случай отстранения от должности руководителя ФБР президентом в истории США.