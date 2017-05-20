Бывший глава ФБР согласился дать показания на слушаниях в Сенате

Экс-глава ФБР Джеймс Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США, заявили в сенатском комитете по разведке.

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Как ожидается, Коми расскажет о деталях расследования, а также о событиях, приведших к его увольнению, в ходе открытого заседания сената в июне, передает Русская служба BBC.

"Я надеюсь, что показания бывшего директора ФБР Коми помогут найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли после неожиданного увольнения Коми по решению президента", - сказал сенатор США от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Точная дата слушания в сенате будет определена после 29 мая.

Тем временем телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщает, что адвокаты Белого дома начали подготовку к защите Дональда Трампа на случай возникновения вопроса об импичменте. По данным телеканала, хотя импичмент рассматривается сейчас все еще как весьма маловероятная перспектива, тем не менее на прошлой неделе юридические советники администрации президента консультировались с экспертами по этому вопросу.