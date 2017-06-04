Несмотря на санкции, Пхеньян не откажется от ядерной программы

Северная Корея не намерена сворачивать свою ядерную программу из-за расширения санкций международного сообщества. Об этом в воскресенье, 4 июня, заявил представитель МИД КНДР, передает DW.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи, разработка и совершенствование ядерных боеголовок будет продолжаться и в дальнейшем.

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В заявлении отмечается, что получение статуса ядерной державы и в дальнейшем остается целью Пхеньяна. Именно это, по мнению дипломатического ведомства Северной Кореи, поможет гарантировать и защитить независимость страны.

Расширение санкции ООН против КНДР в ответ на ракетную и ядерную программу Пхеньяна в северокорейском МИДЕ назвали "враждебным актом".

Напомним, 2 июня в ответ на северокорейские ракетные испытания Совет Безопасности ООН добавил в санкционный список еще 15 граждан КНДР и четыре организации.