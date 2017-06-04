Несмотря на санкции, Пхеньян не откажется от ядерной программы
Несмотря на расширение санкций, руководство Северной Кореи не думает отказываться от дальнейшей работы над собственной программой создания ядерного оружия. Ядерные боеголовки будут совершенствовать, заявили в МИД КНДР.
Северная Корея не намерена сворачивать свою ядерную программу из-за расширения санкций международного сообщества. Об этом в воскресенье, 4 июня, заявил представитель МИД КНДР, передает DW.
По словам представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи, разработка и совершенствование ядерных боеголовок будет продолжаться и в дальнейшем.
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В заявлении отмечается, что получение статуса ядерной державы и в дальнейшем остается целью Пхеньяна. Именно это, по мнению дипломатического ведомства Северной Кореи, поможет гарантировать и защитить независимость страны.
Расширение санкции ООН против КНДР в ответ на ракетную и ядерную программу Пхеньяна в северокорейском МИДЕ назвали "враждебным актом".
Напомним, 2 июня в ответ на северокорейские ракетные испытания Совет Безопасности ООН добавил в санкционный список еще 15 граждан КНДР и четыре организации.