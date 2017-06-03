Совет безопасности ООН расширил санкции против КНДР

Все члены Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию по расширению ограничительных мер в отношении Северной Кореи в ответ на ее ядерную и ракетную программу, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В одобренный документ включили 4 юридических и 14 физических лица. По мнению авторов резолюции, все они причастны к деятельности в интересах КНДР за рубежом. Им, в частности, будет запрещен въезд в другие страны, а их финансовые счета за рубежом будут заморожены.

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Полный санкционный список опубликовала у себя в Twitter украинская миссия ООН.

Рада Безпеки #ООН ухвалила резолюцію про накладення на #КНДР додаткових санкцій. Додано 14 фізичних та 4 юридичні особи. Список #UAinUNSCpic.twitter.com/lhATtFHuqB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 2, 2017

Резолюция призывает Пхеньян к немедленному прекращению ракетных испытаний и тестирования своей ядерной системы. Также страны-участницы организации договорились прилагать усилия к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.

Инициатива принятия соответствующего документа исходила от постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Она мотивировала необходимость введения новых санкций в отношении Северной Кореи непрекращающимися запусками руководством страны баллистических ракет, которые запрещены резолюциями Совбеза ООН.

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея провела испытания системы противовоздушной обороны нового типа. Как утверждает Пхеньян, новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.