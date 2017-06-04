В сети показали момент давки фанатов после матча "Ювентус" - "Реал" в Италии (видео)

В сети появилось видео происшествия в Турине. В фан-зоне, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», произошла давка.

«Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба», — заявили свидетели.

Толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка. Несколько человек получили серьезные повреждения.

«Реал» разгромил «Ювентус» (4:1) в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов.