В сети показали момент давки фанатов после матча "Ювентус" - "Реал" в Италии (видео)

11:43, 04 июня 2017
Мир
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Толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка. Несколько человек получили серьезные повреждения.

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В сети появилось видео происшествия в Турине. В фан-зоне, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», произошла давка.

«Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба», — заявили свидетели.

Толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка. Несколько человек получили серьезные повреждения.

«Реал» разгромил «Ювентус» (4:1) в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов.

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Теги: #давка в Италии