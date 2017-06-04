В сети показали момент давки фанатов после матча "Ювентус" - "Реал" в Италии (видео)
11:43, 04 июня 2017Мир
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Толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка. Несколько человек получили серьезные повреждения.
Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба / соцсети
В сети появилось видео происшествия в Турине. В фан-зоне, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», произошла давка.
«Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба», — заявили свидетели.
Толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка. Несколько человек получили серьезные повреждения.
«Реал» разгромил «Ювентус» (4:1) в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов.
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