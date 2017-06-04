"Напор и мощь": реакция соцсетей на победу "Реала" в Лиге чемпионов

01:45, 04 июня 2017
Общество
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"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале "Ювентус".

Иллюстрация REUTERS

Интересные высказывания в Сети по поводу победы "Реала" над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов, сообщает Новое время.

"Реал" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В целом для команды этот Кубок чемпионов стал уже 12-м в истории. "Ювентус" проиграл уже четвертый для себя финал Лиги чемпионов подряд.

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Теги: #Лига чемпионов#победа Реала