"Напор и мощь": реакция соцсетей на победу "Реала" в Лиге чемпионов
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале "Ювентус".
Интересные высказывания в Сети по поводу победы "Реала" над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов, сообщает Новое время.
"Реал" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В целом для команды этот Кубок чемпионов стал уже 12-м в истории. "Ювентус" проиграл уже четвертый для себя финал Лиги чемпионов подряд.
Быстро закончился прекрасный финал. 64 минуты всего. Криштиану можно любит, можно ненавидеть, но он крут. Факт. Как и Реал. #ЮвентусРеал— Виталий Павлов (@vetlickiy) June 3, 2017
Зидану можно заканчивать.— Сергей Новоселов (@Novoselov_S) June 3, 2017
Ребята, я вам писал после полуфиналов. Не надо пугать Реал. Это порода. Они финалы выигрывают.— Stanislaw Минину (@stan_minin) June 3, 2017
Ребят, давайте поздравим Реал с сумасшедшей игрой!У Зидана на все важные матчи команда выходит, выглядя очень свежей!— Розанов Юрий (@RozanovYury) June 3, 2017
Матч, который проиграл Аллегре. Сожалению.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 3, 2017
Лучшие бегунки в истории футбола. Реал снова сделал это. Фантастическая команда, ничего не сказать. #UCLfinal#JUVRMA— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) June 3, 2017
А был ли мальчик?Юве,почему на финал не приехал?Кто не отпустил?Кто помешал?И опять Мяч КР отдадут...— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 3, 2017
Да. Второй тайм - в фарш. Реал очень силен, Юве - тренироваться и работать дальше. А про Игуаина и Рамоса я ничего говорит не буду ))))— Владимир Стогниенко (@VStognienko) June 3, 2017
Пусть Реал забирает свой кубок. Офсайды, липовые удаления, симуляции... Лучший клуб Европы! Топ!— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 3, 2017
Криштиану: Чемпионат Европы; Ла Лига; Лига Чемпионов; Золотой мяч...— Казанский Den (@kazanskyden79) June 3, 2017
Вот это час.
Зидан - велик. Криштиану - большой. Серхио Рамос - урод.— Павел Занозин (@zanozin) June 3, 2017
Я долго не мог понятий для себя, что такое стиль Реала. Напор и мощь.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) June 3, 2017
Какая же отвратительная баба Рамос. Тьфу, мерзость... подарите ему юбку— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) June 3, 2017
История этого Ювентусу напоминает историю сборной Германии на ЧМ-2002. Великий вратарь, идеальная защита и провал в защите от Роналдо.— Vladimir Garets (@dnepr_1918) June 3, 2017
Реал этого сезона, особенно на финише,это сумасшедшая физическая готовность и работа футболистов с точки зрения тактики. Невероятный уровень КОМАНДЫ— Кирилл Круторогов (@Krutorogov) June 3, 2017
Жизни! Кто вечно проигрывает в финалах, кто первым выиграет ЛЧ дважды подряд, кто-то завоевывает Кубки Англии, а кто-то дико радуется 4 месту.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) June 3, 2017
Что ни говори о рикошетах, но Реал сильнее. Кто бы мог подумать, что соотношение сил окажется куда более безнадежным, чем в 2015-м!— Артем Франков (@frankov11) June 3, 2017
А Буффон просто неверно выбрал когда-то. Надо было идти в Милан.— Василий Уткин (@radioutkin) June 3, 2017
Наверное, логично, что впервые ЛЧ дважды подряд выиграл клуб, который чаще других выигрывал Кубок чемпионов - теперь уже 12 раз. #Реал— Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 3, 2017