"Напор и мощь": реакция соцсетей на победу "Реала" в Лиге чемпионов

Интересные высказывания в Сети по поводу победы "Реала" над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов, сообщает Новое время.

"Реал" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В целом для команды этот Кубок чемпионов стал уже 12-м в истории. "Ювентус" проиграл уже четвертый для себя финал Лиги чемпионов подряд.

Быстро закончился прекрасный финал. 64 минуты всего. Криштиану можно любит, можно ненавидеть, но он крут. Факт. Как и Реал. #ЮвентусРеал — Виталий Павлов (@vetlickiy) June 3, 2017

Зидану можно заканчивать. — Сергей Новоселов (@Novoselov_S) June 3, 2017

Ребята, я вам писал после полуфиналов. Не надо пугать Реал. Это порода. Они финалы выигрывают. — Stanislaw Минину (@stan_minin) June 3, 2017

Ребят, давайте поздравим Реал с сумасшедшей игрой!У Зидана на все важные матчи команда выходит, выглядя очень свежей! — Розанов Юрий (@RozanovYury) June 3, 2017

Матч, который проиграл Аллегре. Сожалению. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 3, 2017

Лучшие бегунки в истории футбола. Реал снова сделал это. Фантастическая команда, ничего не сказать. #UCLfinal#JUVRMA — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) June 3, 2017

А был ли мальчик?Юве,почему на финал не приехал?Кто не отпустил?Кто помешал?И опять Мяч КР отдадут... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 3, 2017

Да. Второй тайм - в фарш. Реал очень силен, Юве - тренироваться и работать дальше. А про Игуаина и Рамоса я ничего говорит не буду )))) — Владимир Стогниенко (@VStognienko) June 3, 2017

Пусть Реал забирает свой кубок. Офсайды, липовые удаления, симуляции... Лучший клуб Европы! Топ! — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 3, 2017

Криштиану: Чемпионат Европы; Ла Лига; Лига Чемпионов; Золотой мяч...

Вот это час. — Казанский Den (@kazanskyden79) June 3, 2017

Зидан - велик. Криштиану - большой. Серхио Рамос - урод. — Павел Занозин (@zanozin) June 3, 2017

Я долго не мог понятий для себя, что такое стиль Реала. Напор и мощь. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) June 3, 2017

Какая же отвратительная баба Рамос. Тьфу, мерзость... подарите ему юбку — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) June 3, 2017

История этого Ювентусу напоминает историю сборной Германии на ЧМ-2002. Великий вратарь, идеальная защита и провал в защите от Роналдо. — Vladimir Garets (@dnepr_1918) June 3, 2017

Реал этого сезона, особенно на финише,это сумасшедшая физическая готовность и работа футболистов с точки зрения тактики. Невероятный уровень КОМАНДЫ — Кирилл Круторогов (@Krutorogov) June 3, 2017

Жизни! Кто вечно проигрывает в финалах, кто первым выиграет ЛЧ дважды подряд, кто-то завоевывает Кубки Англии, а кто-то дико радуется 4 месту. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) June 3, 2017

Что ни говори о рикошетах, но Реал сильнее. Кто бы мог подумать, что соотношение сил окажется куда более безнадежным, чем в 2015-м! — Артем Франков (@frankov11) June 3, 2017

А Буффон просто неверно выбрал когда-то. Надо было идти в Милан. — Василий Уткин (@radioutkin) June 3, 2017