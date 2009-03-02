Газопровод Nabucco не должен финансироваться из средств налогоплательщиков, заявила, выступая перед журналистами по итогам экономического форума в Брюсселе, канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

Евросоюз ожидает, что газопровод Nabucco, который должен пройти через территорию Турции, снизит зависимость европейских стран от российского газа и действующих транзитных маршрутов, напоминает РосБизнесКонсалинг.

Nabucco - проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3,3 тыс. км в обход России из Центральной Азии в страны Евросоюза, прежде всего в Австрию и Германию. Его проектная мощность - 26-32 млрд куб. м газа в год. Первая фаза строительства Nabucco начнется в 2010 г., вторая должна стартовать до конца 2014 г.