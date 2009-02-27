Журналистам-католикам разрешили употреблять слово "Аллах"

Малайзийский суд разрешил католической газете использовать слово "Аллах", сообщает AFP.

Главный редактор еженедельной католической газеты The Herald Лоренс Эндрю (Lawrence Andrew) рассказал агентству, что газета теперь может печатать слово "Аллах" на своих страницах. Изначально конфликт с властями произошел из-за того, что Аллахом на малайском языке называется как мусульманский, так и христианский бог. В декабре 2008 года министерство внутренних дел запретило газете печатать статьи на малайском языке.

Власти страны настаивали, что слово "Аллах" не должно упоминаться в католической, то есть немусульманской газете, поскольку это оскорбляет религиозные чувства тех, кто исповедует ислам. Однако суд не удовлетворил иск правительства к The Herald о лишении издания права на издательскую деятельность. Лоренс Эндрю в суде пояснил, что католические священники на протяжении многих веков использовали слово "Аллах" при переводах Библии на малайский язык для обозначения христианского понятия "Бог".

60 процентов 27-миллионного населения Малайзии - мусульмане. Остальную часть населения составляют католики и буддисты.

Лента.ру