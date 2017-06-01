"Не нашла нормальных женщин": актриса обвинила Каннский фестиваль в сексизме

Член жюри 70-го Каннского кинофестиваля, актриса Джессика Честейн заявила о недостатке качественного женского представительства в кино на кинофестивале.

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Актриса сказала, что находит изображение женщин в представленных в Каннах фильмах "довольно тревожными" в целом, сообщает Variety .

"Я действительно верю, если у вас есть женский рассказ, у вас также будут более настоящие женские персонажи", - сказала Чэстэйн.

"Я впервые просмотрела 20 фильмов за 10 дней, и мне нравятся эти фильмы. И одна вещь, которую я действительно поняла из этого опыта, - это то, как мир видит женщин через женских персонажей, которые я увидела. И это было очень тревожно, честно говоря", - добавила член жюри.

Актриса призналась, что среди фильмов были некоторые исключения, но преимущественно она была удивлена представлением женских персонажей на экране.

"Надеюсь, что когда мы включим больше женщин-рассказчиков, у нас будет больше женщин, которых я узнаю в своей повседневной жизни, - которые активны, занимаются своей деятельностью, а не просто реагируют на мужчин, окружающих их. У них своя точка зрения", - сказала Честейн.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее были названы победители Каннского кинофестиваля.