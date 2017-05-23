"Амазонки войны": СМИ рассказали о жизни красавиц в АТО (видео)

12:32, 23 мая 2017
Война
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Но вместо ночных клубов, роскошной жизни и богатых мужчин - они выбрали войну. 

Гроші узнали как живут красавицы в АТО /

Они очаровательны, как все украинки, и очень красивые.

Но вместо ночных клубов, роскошной жизни и богатых мужчин - они выбрали войну.

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Героини программы "Гроші" - необычные женщины на войне.

Студентка, девушка-праздник, актриса и певица, любящая мама. Журналисты спросили у них о жизни в стиле амазонок.

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Теги: #АТО на Донбассе#женщины на войне