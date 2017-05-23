"Амазонки войны": СМИ рассказали о жизни красавиц в АТО (видео)
12:32, 23 мая 2017Война
3316
Но вместо ночных клубов, роскошной жизни и богатых мужчин - они выбрали войну.
Гроші узнали как живут красавицы в АТО / скриншот
Они очаровательны, как все украинки, и очень красивые.
Но вместо ночных клубов, роскошной жизни и богатых мужчин - они выбрали войну.
Читайте такжеЧемпионы по заначкам
Героини программы "Гроші" - необычные женщины на войне.
Студентка, девушка-праздник, актриса и певица, любящая мама. Журналисты спросили у них о жизни в стиле амазонок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter