"Амазонки войны": СМИ рассказали о жизни красавиц в АТО (видео)

Они очаровательны, как все украинки, и очень красивые.

Но вместо ночных клубов, роскошной жизни и богатых мужчин - они выбрали войну.

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Героини программы "Гроші" - необычные женщины на войне.

Студентка, девушка-праздник, актриса и певица, любящая мама. Журналисты спросили у них о жизни в стиле амазонок.