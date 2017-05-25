Украинская тема не утихает в Европе: фильм о войне на Донбассе покорил публику в Каннах (видео)

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней". Лента снята в основном в Украине и посвящена войне на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook украинский продюсер Владимир Филиппов.

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Зал стоя аплодировал и кричал "Браво!".

Соответствующее видео с редакцией зрителей Филиппов опубликовал на своей странице в соцсети.

"Иней" - это фильм о войне, о борьбе за независимость. Его действие происходит во время войны, однако военные действия в кадре практически отсутствуют. Мы видим то, что война оставляет за собой, что ее сопровождает, что ее обрамляет: оставленные людьми разрушенные поселения и города, старики и дети, которым некуда идти и которые больше не хотят отступать ", - прокомментировал Бартас в интервью Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 17 мая во французских Каннах открылся юбилейный, 70-й кинофестиваль, который продлится до 28 мая.