Президент Молдовы называет программу ЕС «кольцом вокруг России»

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН называет программу Европейского Союза "Восточное партнерство" кольцом вокруг России.

Об этом он сказал в интервью российской газете «Коммерсант» от 27 февраля.

«Это напоминает СНГ-2. Зачем нам создавать еще одно СНГ под контролем ЕС? Это похоже на кольцо вокруг России. Мы до сих пор работаем в программе по юго-восточным Балканам. И это конструктивная работа. А "Восточное партнерство" — это европейская перспектива, пусть на меня не обижаются Армения, Грузия и Азербайджан, которая весьма далека от них. Мы же за эти годы добились существенного прогресса в направлении евроинтеграции», - сказал В.ВОРОНИН.

Кроме того, он назвал финансовую помощь, предусматриваемую в рамках этой программы, «конфетами, которые в таких случаях раздаются».

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге запланировано провести инаугурационный саммит участников инициативы «Восточное партнерство». Однако окончательное решение о развитии инициативы одобрят лидеры стран-членов ЕС на своем саммите 1 марта.

«Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае 2008 года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

В рамках программы ”Восточное партнерство” шести бывшим советским республикам до 2013 года будет выделено 350 млн. евро дополнительной финансовой помощи.