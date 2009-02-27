Президент Молдовы называет программу ЕС «кольцом вокруг России»
"Зачем нам создавать еще одно СНГ?"
Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН называет программу Европейского Союза "Восточное партнерство" кольцом вокруг России.
Об этом он сказал в интервью российской газете «Коммерсант» от 27 февраля.
«Это напоминает СНГ-2. Зачем нам создавать еще одно СНГ под контролем ЕС? Это похоже на кольцо вокруг России. Мы до сих пор работаем в программе по юго-восточным Балканам. И это конструктивная работа. А "Восточное партнерство" — это европейская перспектива, пусть на меня не обижаются Армения, Грузия и Азербайджан, которая весьма далека от них. Мы же за эти годы добились существенного прогресса в направлении евроинтеграции», - сказал В.ВОРОНИН.
Кроме того, он назвал финансовую помощь, предусматриваемую в рамках этой программы, «конфетами, которые в таких случаях раздаются».
Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге запланировано провести инаугурационный саммит участников инициативы «Восточное партнерство». Однако окончательное решение о развитии инициативы одобрят лидеры стран-членов ЕС на своем саммите 1 марта.
«Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае 2008 года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне.
«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.
В рамках программы ”Восточное партнерство” шести бывшим советским республикам до 2013 года будет выделено 350 млн. евро дополнительной финансовой помощи.