В Испании внедорожник на высокой скорости наехал на людей: 8 человек пострадали

Пьяный водитель внедорожника в испанском городе Марбелья в воскресенье вечером на высокой скорости выехал на пешеходную улицу и врезался в людей, в результате чего восемь человек были ранены.

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на информацию национальной полиции и мэрии.

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Инцидент произошел между 21:00 и 21:15 по местному времени. Полицейские преследовали нарушителя из-за высокой скорости, пока водитель не выехал на пешеходную зону на набережной и сбил трех человек, после чего продолжал движение.

После этого водитель столкнулся с несколькими другими транспортными средствами, ранив пять других человек.

В конце концов полицейские арестовали водителя и его спутника. По словам правоохранителей, задержанный водитель был в состоянии алкогольного опьянения.