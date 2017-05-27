В Анкаре перевернулся пассажирский автобус, 8 человек погибли

В одном из районов турецкой столицы Анкары перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.

Автобус выполнял междугородний рейс Кастамону-Анкара, когда попал в ДТП из-за того, что водитель заснул за рулем.

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В результате аварии погибли восемь пассажиров, еще 34 получили ранения.

Раненых доставили в больницы, 18 из них в критическом состоянии.

Власть Анкары проводит расследование по факту ДТП.

Отметим, в последнее время в Турции участились случаи ДТП с автобусами. Так, 13 мая в турецкой провинции Мугла перевернулся автобус с туристами, погибли 20 человек.

18 мая на юге Турции на трассе в направлении Памуккале автобус с 16 украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

А 21 мая автобус, перевозивший делегатов внеочередного конгресса правящей партии Турции, попал в ДТП в турецком городе Полатлі, 32 человека получили ранения.