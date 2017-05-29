США могут запретить перевозку ноутбуков в салонах самолетов на всех международных рейсах

Запрет, введенный Соединенными Штатами Америки на перевозки ноутбуков в ручной клади на авиарейсах из ряда преимущественно мусульманских стран, может быть распространен на все международные рейсы в / из США.

Об этом в воскресенье, 28 мая, заявил министр национальной безопасности Джон Келли, пишет Deutsche Welle.

"Террористы действительно одержимы этой идей - подрыва самолета во время полета. Особенно если это американский перевозчик, особенно - в основном с американцами на борту", - приводит слова чиновника информационное агентство dpa.

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Келли добавил, что именно сейчас в США разрабатывают новые технологии авиационной безопасности.

Как передает Радио Свобода, дополнительные меры безопасности, по словам Келли, могут включать строгий отбор перевозимых предметов, чтобы инспекторы службы безопасности на транспорте могли обнаруживать подозрительные предметы в багаже.

Келли сообщил, что Администрация безопасности на транспорте уже начала испытывать некоторые новые процедуры в отдельных аэропортах, требуя, чтобы пассажиры показывали предметы из ручного багажа отдельно.

Напомним, действующий запрет касается ноутбуков, планшетов, электронных книг и фотоаппаратов в ручной клади. Их не разрешено проносить на борт для рейсов в США из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Марокко.

В начале мая Европейский Союз требовал от США срочных переговоров относительно возможного запрета перевозить ноутбуки в ручной клади на авиарейсах из Европы в США.