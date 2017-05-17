Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ подорвать самолет - СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию. По данным анонимных источников ABC News, речь шла о планах боевиков «Исламского государства» взорвать самолет, направляющийся в США.

Соединенные Штаты получили информацию о планах боевиков от израильского шпиона в их рядах. Он рассказал американской стороне, что террористы хотят устроить взрыв на рейсе, который направляется в США, пронеся взрывное устройство на борт самолета в ноутбуке. В США информацию посчитали заслуживающей доверия: в связи с этим власти заговорили о запрете на пронос ноутбуков на рейсах из Европы.

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Теперь, когда Трамп раскрыл эту информацию российскому министру, жизнь израильского шпиона «под угрозой», отмечает телеканал. Бывший глава Национального антитеррористического центра США Мэтт Олсен заявил, что после этого под угрозой также и другие источники информации о планах боевиков.

«Россия не входит в антиигиловскую коалицию. Она не наш партнер», — сказал Олсен, подчеркивая ошибочность того, что Трамп поделился информацией о планах боевиков с Лавровым.

Сам американский президент в своих твитах указал, что имеет «абсолютное право» делиться любой информацией с русскими.

Ранее газета The Washington Post рассказала, что президент США передал некие секретные сведения главе российского МИДа. Впоследствии в Белом доме опровергли эту информацию.