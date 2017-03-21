США запрещают провоз ноутбуков и планшетов в самолетах пассажирам из 8 стран

Власти США запрещают провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, для пассажиров, прибывающих из восьми стран с преобладающим мусульманским населением. Об этом сообщает The Washington Post.

"Пассажирам, путешествующим в Соединенные Штаты из 10 аэропортов в восьми странах с мусульманским большинством будет запрещено приносить ноутбуки, планшеты и другие портативные электронные устройства на борту с ними, когда они летят, в соответствии с новыми правилами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что крупные электронные устройства можно будет брать с собой в полет только в багаже, однако запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов.

По словам чиновников из администрации США, взрывные устройства могут быть запрятаны в портативных электронных устройствах.

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Эта мера коснется десяти аэропортов в восьми странах - Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Чиновники заявили, что авиакомпании будут иметь 96 часов, начиная со вторника, для выполнения ограничений. Те, кто не последуют правилам, рискуют потерять разрешение на работу в Соединенных Штатах.

Како сообщает Русская служба ВВС, под запрет попадают такие авиакомпании: Royal Jordanian, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways.

Также отмечается, что в своем заявлении министерство внутренней безопасности сообщило: "Власти США обеспокоены неутихающей в последние два года заинтересованностью террористов в нанесении удара по коммерческим авиарейсам".

"Оценка разведданных показывает, что террористические группы продолжают брать под прицел коммерческие авиалинии, в частности, пронося взрывные устройства в различных бытовых приборах", - сообщает министерство.

В то же время ВВС отмечает, что власти Великобритании также планируют ввести запрет на провоз ноутбуков и другой техники в самолетах в ручной клади на некоторых рейсах.