США могут запретить гаджеты на авиарейсах из Великобритании

США рассматривают возможность запрета на провоз электроники, в частности, ноутбуков в ручной клади на пассажирских авиарейсах из аэропортов Великобритании, сообщает The Guardian.

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Предлагаемый запрет похож на уже введенные меры, действующие в отношении авиарейсов из ряда стран Ближнего Востока, во время которых в ручной клади запрещены приборы больше смартфона, "ЕвроПравда".

Пока неизвестно, действительно ли США распространят запрет на Европу и в том числе Британию, однако такой вариант рассматривается.

Причины расширения перечня стран, на рейсах из которых не разрешено брать в ручную кладь гаджеты, пока не сообщаются.

Напомним, в марте правительство США ввело запрет для пассажиров рейсов из восьми стран Ближнего Востока и Африки, а также Турции, брать в ручную кладь ноутбуки, айпады, камеры и большинство другой электронной техники. Аналогичный запрет на электронику на рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии ввела и Великобритания.

По неофициальной информации, запрет на технику в ручной клади, возможно, связан с опасностью деятельности "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

Террористы пытаются создавать бомбы, которые содержат мало или вообще не содержат металла, чтобы атаковать коммерческие самолеты.