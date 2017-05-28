В России на фестивале красок подростки атаковали машину полиции (фото, видео)
15:04, 28 мая 2017Мир
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В Сети появилось видео, как несовершеннолетние участники мероприятия атакуют автомобиль полицейских.
Подростки напали на машину полицейских / twitter.com/miasskiyru
Подростки напали на полицейскую машину на фестивале красок Холи в Челябинске.
Толпа подростков, которые к тому моменту уже успели разрисовать друг друга краской, атаковала автомобиль, передает URA.ru.
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Подростки закидали красками машину полицейских. Некоторые среди них якобы пинали авто и выкрикивали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления.
"Факты попадания на ведомственный автомобиль действительно имели место, но массовых беспорядков допущено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка".
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