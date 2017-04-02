В Москве полиция задержала 40 участников "прогулки оппозиции"

Полиция задержала более 40 человек в центре Москвы, среди них несколько несовершеннолетних, как сообщает «РБК». Задержанные препровождены в полицейские автобусы.

В то же время представитель организации «Новая Оппозиция» Роман Ковалев заявил, что, по его данным, на Триумфальной площади задержано около 40 человек.

Участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задерживать протестующих.

Кроме того, сотрудники полиции вокруг Триумфальной площади в громкоговоритель предлагают участникам акции разойтись.

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Как сообщил РБК один из активистов движения «Новая оппозиция» Юрий Горский, на «прогулке оппозиции» задержания начались с момента начала акции. «Как только началось движение «прогулок», практически сразу начались задержания на противоположной стороне Триуфальной площади. Их повезли в Пресненское ОВД», — отметил он, добавив, что всего в акции приняли участие около 300 человек.

Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН) опубликовала в своем Twitter фото задержаний на Триумфальной площади.

«Проходят жестко, одного из задержанных избили при посадке в автозак», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в центре Москвы Манежную площадь окружили металлическими заграждениями, а на входе на Красную площадь установили металлоискатели. Также в центр города стянули ОМОН и бойцов Росгвардии. Были задержаны несколько человек.