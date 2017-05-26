Трамп о Северной Корее: это мировая проблема и она будет решена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перед началом саммита лидеров стран "Большой семерки" в городе Таормина на Сицилии назвал Северную Корею мировой проблемой, которую удастся решить.

Об этом сообщает Reuters.

«В значительной степени это находится в центре внимания. Это большая проблема. Это мировая проблема, и она будет решена. В определенный момент станет решенной. Можете положиться на меня», - заявил Трамп в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ перед началом саммита «Большой семерки».

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Издание отмечает, что рост ядерной угрозы со стороны Северной Кореи рассматривается как один из главных вызовов, с которым Трампу приходится иметь дело. Президент США пообещал исключить способность Северной Кореи осуществить ядерный удар по территории США. Согласно оценкам экспертов, Северная Корея может получить такую возможность через некоторое время после 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 21 мая КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности. В Пхеньяне запуск посчитали успешным. За ним наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который распорядился начать серийное производство этой ракеты. Это был второй ракетный запуск в Северной Корее на прошлой неделе.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон не раз выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые представляют угрозу как для самих США, так и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Корее угрожали потопить американский авианосец «Карл Винсон», который проводил совместные учения с японскими ВМС.