"Помогла террористам победить": 23-летняя Ариана Гранде наткнулась на шквал критики после трагедии

Американская певица Ариана Гранде, выступавшая на "Манчестер Арене" в день теракта, отменила остаток своего европейского турне из-за трагедии. Как ни странно, этот поступок не встретил понимания у значительной части ее слушателей.

Гранде обвинили в том, что она "прогнулась под террористов", сообщает Mirror.

На следующий день после концерта на "Манчестер Арене" Гранде должна была выступать в стадионе в Лондоне.

B память о жертвах теракта певица отменила этот концерт, а также все последующие шоу, которые она должна была дать в Европе в рамках нынешнего тура.

"Это просто поза. Очень жаль, что Ариана Гранде оказалась такой слабой. Хотел бы я посмотреть, как она навещает раненых фанатов в больнице. Вот тогда можно было бы сказать, что она действительно осуждает террористов", - написал один из пользователей Twitter.

"Отмена тура Гранде означает победу террористов", - отметил другой блогер.

"Я все понимаю, но отменять концерты в последний момент – это не дело", - заявил еще один интернет-пользователь.

Несмотря на вал критических сообщений, 23-летняя певица своего решения не изменила.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети впервые показали Ариану Гранде после теракта на концерте в Манчестере.

Певица приостановила свой европейский тур Dangerous Woman на неопределенный срок. Концерты Арианы Гранде, кроме Великобритании, должны были состояться в таких странах как Бельгия, Польша, Германия и Швейцария.

По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо. В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя. В результате взрыва на концерте в Манчестере погибли 22 человека.