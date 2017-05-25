Гитариста Rolling Stones срочно прооперировали: 69-летний Ронни благодарен науке и уже рвется в тур по Европе

Легендарный гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд перенес операцию на поврежденном легком.

По словам представителя 69-летнего музыканта, в настоящее время Вуд чувствует себя хорошо, сообщает Reuters.

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Сам Ронни сказал, что очень благодарен современным проверкам, позволившим определить проблему на раннем этапе, а также признателен всем докторам, которые его лечили.

Отмечается также, что дополнительное лечение участнику The Rolling Stones не потребуется, и операция не повлияет на грядущий тур группы по Европе.

Гастроли должны начаться 9 сентября в Германии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица Ариана Гранде отменила свой тур по Европе из-за теракта на концерте в Манчестере.