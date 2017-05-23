Певица Ариана Гранде приостановила гастроли из-за теракта на своем концерте в Манчестере

Американская певица Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрыва на ее концерте в Манчестере.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, Гранде не будет выступать в четверг, 25 мая, в Лондоне.

Как рассказали источники, певица решила приостановить весь свой европейский тур на неопределенный срок. Концерты должны были состояться, помимо Великобритании, в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

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Также утверждается, что Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, когда певица будет к этому эмоционально готова.

Ранее сообщалось, что Гранде прокомментировала взрыв на ее концерте.