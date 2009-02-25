Минобороны Польши: Россия против ПРО, но ПРО не против России

Заместитель министра обороны Польши Станислав КОМОРОВСКИЙ полагает, что польський министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ является достойным кандидатом на пост Генерального секретаря НАТО.

Об этом он сказал в интервью российской газете «Время новостей» от 25 февраля.

По его мнению, время возглавить НАТО представителю восточноевропейской страны.

«Мы так думаем, учитывая десять лет, проведенные Польшей в НАТО. Мы уже не новые члены Альянса, мы одни из его участников. Польша отправила в различные миссии за рубежом около 3 тыс. своих миротворцев. Есть разные кандидатуры на пост Генсека НАТО. Мы полагаем, что наш кандидат – министр Р.СИКОРСКИЙ - очень хорошая кандидатура», - сказал он.

Кроме этого, С.КОМОРОВСКИЙ очередной раз отметил, что декларации Бухарестского саммита НАТО остаются в силе, и Украина и Грузия станут членами НАТО, когда будут готовы к этому.

Также он подчеркнул, что Польша готова разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны (ПРО).

«Россия против ПРО, но ПРО не против России. Мы подписали соглашение с США (в августе 2008 года), и мы готовы к размещению американских ракет-перехватчиков. Но выполнение соглашения зависит от США. Американцы должны решать, когда они это сделают. Мы видим этот договор частью панъевропейской, натовской системы ПРО, которая может быть создана позднее», - отметил он.