Взрыв в Манчестере: в сети вызвал гнев "веселый" снимок Ким Кардашьян с Арианой Гранде и соболезнованиями (фото)

В понедельник вечером, 22 мая, прогремел взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Весь мир скорбит и выражает соболезнования жертвам и семьям погибших. Десятки знаменитостей написали в своих соцсетях слова поддержки тем, кого коснулась эта страшная трагедия. К ним же присоединилась и Ким Кардашьян, опубликовав снимок с Арианой Гранде.

Однако поклонники звезды реалити-шоу не оценили содержание поста, из-за чего Ким пришлось удалить его.

"Я молюсь за всех, кто пострадал в Манчестере. Это действительно так бесчувственно и душераздирающе", - написала в своем микроблоге Ким.

Негативную реакцию фолловеров вызвал выбор фотографии, на которой Ким, Кендалл Дженнер и Ариана Гранде веселятся на концерте. Такое радостное фото, как посчитали пользователи, совсем не соответствует словам, написанным Ким в комментарии.

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"Я не могу поверить, что читаю пост с фотографией, на которой ты и Ариана на концерте... В то время как многие потеряли своих детей в трагических обстоятельствах", - написал один из пользователей.

"Вместо того чтобы публиковать фото с собой, может, нужно проявить сострадание и искренность ко всем бедным людям, которые потеряли своих детей? Такая эгоистичная. Ужасный пост и фотография".

"Ким, мы никогда не забудем этот пост и несоответствующую фотографию. Эта публикация многое говорит о тебе", - возмущаются подписчики.