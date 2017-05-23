Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе с КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи открыли огонь по "неопознанному объекту", который пересек линию разграничения со стороны КНДР. Южнокорейские войска выстреляли около 90 предупредительных пулеметных выстрелов, отмечает AP.

Местные СМИ сообщили, что, возможно, это северокорейский военный беспилотник.

Как сообщал УНИАН, ранее КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты.

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Совет безопасности ООН во вторник, 23 мая, проведет совещание, в связи с последними ракетными испытаниями КНДР.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, представляющих угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Корее угрожали потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.