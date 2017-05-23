Взрыв в Манчестере: полиция сообщила о первом задержанном

Полиция Манчестера подтвердила информацию о первом задержанном в расследовании вчерашнего кровавого теракта во время концерта Арианы Гранде.

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"Что касается вчерашнего инцидента в "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере задержан 23-летний мужчина", - сообщила полиция в "Твиттере".

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Правоохранители также рассказали, что еще один человек был задержан в торговом центре Аrndale, но это не связано с событиями минувшей ночи.

A man has been arrested at the Arndale Centre – This is not currently believed to connected to last night’s attacks. — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения. По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.