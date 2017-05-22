Кремль ответил на запрос США о вмешательстве РФ в выборы американского президента - СМИ

Власти США в прошлом году обращалась к Кремлю с запросом относительно атаки российских хакеров на сервер Демократической партии США. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов, пишет "КоммерсантЪ".

Запрос Вашингтон отправил за неделю до президентских выборов в США.

При этом, по словам Храмова, запрос поступил по созданному еще в 2013 году каналу о мерах доверия между Россией и США в сфере информационных и коммуникационных технологий.

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Заместитель секретаря Совбеза России заявил, что Россия ответила Вашингтону сразу. Однако Хромов не стал вдаваться в подробности, заявив, что "были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана".

Как сообщал УНИАН ранее, хакеры, которые стоят за "массированной и скоординированной" атакой на предвыборную кампанию французского президента Эммануэля Макрона и на штаб Демократической партии США во время избирательной кампании Хиллари Клинтон, связаны и имеют отношение к России. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследование нескольких компаний, работающих в сфере кибербезопасности.