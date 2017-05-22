США призвали оказывать давление на Иран из-за "неприемлемого" поведения

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал оказывать давление на Иран из-за «неприемлемого», по его словам, поведения Тегерана и обвинил Иран в продолжении «гегемонистской деятельности в регионе», пишет Радио Свобода.

Выступая на пресс-конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после встречи с саудовским коллегой, Тиллерсон заявил: «Мы продолжим наши действия путем санкций, и мы продолжим поощрять других членов мирового сообщества тоже совершать такие действия, чтобы Иран понял, что поступает неприемлемо».

Читайте такжеИран заявил ООН о готовности к диалогу с Саудовской Аравией

Тема Ирана была затронута на саммите в Эр-Рияде при участии президента США Дональда Трампа, который находится там с двухдневным визитом, и более пяти десятков руководителей арабских и мусульманских государств.

Выступая на Арабско-исламско-американском саммите ранее в воскресенье, Трамп, в частности, обвинил Иран в разжигании «конфликта на религиозной почве и террора», в финансировании, вооружении и обучении шиитских группировок, что, по его словам, несут «разрушение и хаос» в регионе, от Ливана до Ирака, а также в поддержке режима президента Сирии Башара аль-Асада, который, по словам президента США, именно благодаря поддержке Тегерана совершает «неописуемые преступления» в ходе гражданской войны в своей стране.

«Пока иранский режим не пожелает стать партнером в достижении мира, все сознательные государства должны сотрудничать над тем, чтобы изолировать его», – сказал президент США.

Король Саудовской Аравии, которая тоже видит угрозу от участия Ирана в ряде региональных конфликтов, от Сирии до Йемена, Салман, со своей стороны, заявил на саммите: «Иранский режим является лидером мирового терроризма».