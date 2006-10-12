Французский парламент одобрил закон о геноциде армян в Турции

Депутаты французского парламента одобрили противоречивый законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида армян в Турции во времена Первой мировой войны.

Как передает радиостанция ВВС, законопроект вызвал возмущение в Турции, правительство которой заявило, что в случае одобрения этого законопроекта пострадают отношения с Францией.

Сторонники этого документа утверждают, что он не направлен против Турции, а, скорее всего, четко будет очерчивать историю Турции. Его критики считают, что это является вмешательством во внутренние дела Турции и формой достаточно наивного толкования прошлого Османской империи.

В соответствии с законом, любой человек, отрицающий факт систематического уничтожения турками полутора миллионов армян во время Первой мировой войны, будет считаться преступником и ему будут грозить и тюремное заключение.

Перед этим Президент Франции Жак ШИРАК заявил, что признание Турцией геноцида армян станет предпосылкой вступления этой страны в Евросоюз.