США обвинили режим Асада в создании крематория для сокрытия массовых казней (фото)

Внешнеполитическое ведомство США распространило спутниковые снимки, на которых изображено здание на территории тюремного комплекса Сайедная близ Дамаска, которое, как считают американцы, власти переделали в крематорий, сообщает агентство Associated Press.

Спутниковые фотографии тюрьмы агентство опубликовало в своем Twitter.

US says satellite photos show Syria prison where mass executions are carried out and bodies burned to hide evidence: https://t.co/f1phzMXCAlpic.twitter.com/9Kp9jp8279 — AP Politics (@AP_Politics) May 15, 2017

По словам представителя ведомства Стюарта Джонса, крематорий необходим для того, чтобы скрыть от общественности массовые убийства, совершаемые в тюрьме. Как утверждают в Госдепе, ежедневно в тюрьме Сайедная через повешение казнят по 50 человек, а их тела сжигают.

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В ходе презентации фотографий Джонс заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада, которое поддерживают Россия и Иран, опустилось до очередной стадии «морального разложения». Чиновник призвал Москву и Тегеран оказать влияние на Дамаск, чтобы добиться режима прекращения огня и начать переговоры о политическом будущем Сирии, пишет РБК.

В августе 2016 года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Это ломает человека». Доклад посвящен массовым пыткам и убийствам в военной тюрьме Сайедная в Сирии, подконтрольной правительственной армии Сирии. По информации экспертов Amnesty, в этой тюрьме погибли десятки тысяч.