Один из бредовых больных, управляющих Россией: подробности убийства дипломатом женщины и ребенка в Москве (фото)

В Москве высокопоставленный сотрудник МИДа Александр Шилин убил свою знакомую, ее 4-летнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. В числе версий о мотивах убийства – ревность, шантаж и ссора на бытовой почве. Погибшая женщина была бывшей подчиненной Шилина по работе. Сообщается, что у Шилина в квартире были найдены "странные дневники с абсурдными пометками и записями", пишет Радио Свобода.

"Ночью 15 мая в квартире жилого дома по Ленинскому проспекту обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. Установлено, что женщина с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого, который достал охотничье ружье и выстрелил в них не менее двух раз. От полученных ранений мама и дочка скончались на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством", – гласит официальное сообщение Следственного Комитета РФ.

Вскоре российские СМИ сообщили со ссылкой на источники имя и фамилию стрелка – им оказался сотрудник Министерства иностранных дел России Александр Шилин. Эту информацию практически сразу подтвердили в МИДе. На сайте ведомства Шилин значится советником-посланником в посольстве России в Индонезии.

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Телеканал РЕН ТВ сообщает со ссылкой на представителей посольства, что в 2016 году Шилин перевелся на работу в Центральный аппарат МИДа. Выяснилось, что в последнее время Шилин был первым секретарем департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД, а до этого работал не только в Индонезии, но и в дипломатических представительствах России в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, США и Австрии.

"Я несколько раз предупреждала, что Шилин социально опасен. Я никогда не встречала Шилина, но 12 января 2009 года он прислал мне "анонимное" письмо со своего рабочего адреса. Письмо было наполнено бредовыми идеями о грозящей России опасности и о грядущей Третьей мировой войне", - написала администратор пацифистского сайта hippy.ru Любава Малышева.

"Единственное, что в нынешних условиях может спасти нацию от поражения в глобальной схватке за выживание – так это милитаризация", - говорится в письме Шилина.

"Второй раз я писала про Шилина в 2014 году. Решив проверить, как сложилась карьера бездарного конспиратора, я обнаружила, что он продолжает работать в посольстве России в Индонезии и публикует в социальных сетях фотографии расправ с животными – бегемотами, зебрами, антилопами, кабанами, рыбами, сопровождая их жестокими комментариями. После моей статьи две страницы Шилина – в "Фейсбуке" и "ВКонтакте" – были временно закрыты. Но затем он снова стал публиковать свои фото с огромными ружьями и мертвыми животными", - рассказала Малышева.

"Шилин – не курьезный персонаж, он типичный персонаж. Один из многих бредовых больных, управляющих Россией. Они тоже любят охотиться, тоже готовятся к Третьей мировой. Тоже постреливают в спину чужим детям в ожидании глобальной битвы и хвастаются добром, отнятым у беззащитных. И проблема не в том, что маньяки существуют, а в том, что они неприкосновенны", - резюмировала Малышева.