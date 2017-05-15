В Москве сотрудник российского МИД расстрелял семью - СМИ (фото)

В Москве в ночь на понедельник, 15 мая, местный житель убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. По данным российского телеканала РЕН-ТВ, преступник, некто Александр Ш., работал в Министерстве иностранных дел РФ.

Сообщается, что сначала он выстрелом в лицо убил супругу, а потом в спину застрелил пятилетнюю дочь. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. В то же время пока нет подтверждений, что это была семья мужчины. Официальных подтверждений о его работе в ведомстве не поступало.

Отмечается, что представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту расправы над семьей, учиненной преступником на Ленинском проспекте Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

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"По версии следствия, ночью 15 мая 2017 года в квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", – сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина и дочь пришли в гости к мужчине. Он выхватил ружье и расстрелял семью, после чего покончил с собой.

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