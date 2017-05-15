Гомофобные проявления все еще распространены в мире – исследование

Нападения на лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров все еще распространены во многих странах. Об этом говорится в докладе Международной ассоциации лесбиянок и геев (ILGA).

По данным ILGA, однополая сексуальная активность остается преступлением в 72 странах.

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Преследования представителей ЛГБТ сохраняются во многих странах. В 25 из них есть «активные барьеры» для формирования или регистрации связанных с сексуальной ориентацией неправительственных организаций, 22 государства имеют законы о «защите морали».

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События в Чечне в отчете названы «ужасающим примером нарушений», когда сломанные аккаунты мужчин, которых считали геями или бисексуалами и задерживали, использовались «для идентификации и контактов других (мужчин – ред.), которые еще не были арестованы».

Гей-брак теперь легален в 23 странах мира, еще 28 государств гарантировали признание таких отношений как гражданского партнерства.

Есть также восемь стран, где существует смертная казнь как наказание за однополые отношения. В 14 странах возможно заключение за однополые отношения – от 14 лет до пожизненного пребывания за решеткой.