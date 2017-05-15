В сети появились фото запуска баллистической ракеты КНДР
12:28, 15 мая 2017Мир
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КНДР успешно запустила ракету средней дальности.
В сети появились фото запуска баллистической ракеты в КНДР. В ходе запуска была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.
Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км.
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Об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая. По данным источников CNN, ракета упала в 100 км от Владивостока. В министерстве обороны России, однако, сообщили, что ракета пролетела в 500 км от российской границы и упала в Японском море.
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