В сети появились фото запуска баллистической ракеты КНДР

В сети появились фото запуска баллистической ракеты в КНДР. В ходе запуска была протестирована возможность ракеты нести крупную ядерную боеголовку.

Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км.

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Об очередном испытании ракеты в Северной Корее стало известно в ночь на 14 мая. По данным источников CNN, ракета упала в 100 км от Владивостока. В министерстве обороны России, однако, сообщили, что ракета пролетела в 500 км от российской границы и упала в Японском море.