КНДР осуществила запуск неопознанной ракеты - СМИ

КНДР произвела испытательный запуск ракеты неопознанного образца. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По его данным, запуск был произведен с полигона неподалеку от города Кусон на северо-западе страны. Запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой, указало агентство.

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Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР могла запустить баллистическую ракету нового типа. Отмечается, что такой вывод был сделан, поскольку ракета летела по очень высокой траектории. Прежде чем упасть в Японское море, баллистическая ракета пролетела расстояние около 700 км.

Как заявил ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета упала вне границ исключительной экономической зоны Японии и не нанесла никакого ущерба.

Последний раз КНДР произвела испытания баллистической ракеты 29 апреля. Тогда, по данным Пентагона и правительства Японии, снаряд упал на северокорейской территории.