Шелдон из "Теории большого взрыва" узаконил отношения с бойфрендом (фото)
Пара вместе уже больше 14 лет.
Звезда "Скрытых фигур" и легендарного сериала "Теория большого взрыва" Джим Парсонс узаконил свои 14-летние отношения с графическим дизайнером Тоддом Спиваком. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание People.
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В ноябре, в 14 годовщину отношений, Шелдон из культового сериала оставил в Instagram трогательное послание своему любимому.
"Я встретил этого парня 14 лет назад, и это было лучшее, что когда-либо случалось со мной. Одним из его величайших подарков стало то, что он больше не заставляет меня петь с ним караоке", - написал 44-летний Парсонс под их своместным селфи из караоке-клуба.
I met this guy (the one with the mic) 14 years ago today and it was the best thing that ever happened to me, no contest. One of his greatest gifts to me is that he no longer takes me to sing karaoke. Also, I believe this was a selfie with an actual camera, as our phones couldn't do that back then hahaha! #todd #anniversary ❤️
О своей ориентации Парсонс официально объявил в 2012 году, и с тех пор часто появлялся с бойфрендом на публике.
Свою речь на церемонии награждения "Эмми" в 2013 он завершил благодарностью "моему самому любимому человеку на этой планете – Тодду Спиваку".