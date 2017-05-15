Шелдон из "Теории большого взрыва" узаконил отношения с бойфрендом (фото)

Звезда "Скрытых фигур" и легендарного сериала "Теория большого взрыва" Джим Парсонс узаконил свои 14-летние отношения с графическим дизайнером Тоддом Спиваком. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание People.

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В ноябре, в 14 годовщину отношений, Шелдон из культового сериала оставил в Instagram трогательное послание своему любимому.

"Я встретил этого парня 14 лет назад, и это было лучшее, что когда-либо случалось со мной. Одним из его величайших подарков стало то, что он больше не заставляет меня петь с ним караоке", - написал 44-летний Парсонс под их своместным селфи из караоке-клуба.

О своей ориентации Парсонс официально объявил в 2012 году, и с тех пор часто появлялся с бойфрендом на публике.

Свою речь на церемонии награждения "Эмми" в 2013 он завершил благодарностью "моему самому любимому человеку на этой планете – Тодду Спиваку".