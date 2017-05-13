"Путин склонен к грязным делам": глава МИД Британии считает, что Россия попытается вмешаться в выборы в его стране

Существует "реальная возможность", что Россия попытается повлиять на парламентские выборы в Великобритании, которые состоятся 8 июня. Об этом британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил в интервью газете The Telegraph в субботу, 13 мая, передает Deutsche Welle.

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По мнению главы МИД Великобритании, Кремль был бы доволен победой Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином.

"Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет", - считает Джонсон, представляющий Консервативную партию, чьим основным конкурентом на выборах лейбористы.

Британский министр убежден, что Россия вмешивалась в выборы в США, Франции и на Балканах.

"Он (Путин) склонен ко всякого рода грязным делам, поэтому мы должны быть бдительными", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, с помощью таких действий Москва стремится "подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс".

Согласно последним социологическим исследованиям, британские консерваторы могут рассчитывать на 46-49% голосов избирателей на будущих парламентских выборах, лейбористы претендуют на второе место и 28-31% голосов.