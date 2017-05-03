Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на результаты парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила европейских политиков и чиновников в стремлении повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, сообщает «Би-би-си».

Выступая после встречи с королевой Елизаветой II, Мэй заявила, что в Брюсселе есть некто, кто бы хотел, чтобы переговоры выходу Британии из ЕС (Brexit) не были успешными.

Читайте такжеПарламент Великобритании распущен перед досрочными выборами

«В последние несколько дней мы увидели, насколько жесткими могут быть эти переговоры. Положение Великобритании в Европе было искажено в европейских СМИ, переговорная позиция Еврокомиссии стала жестче, европейскими чиновниками были заявлены угрозы в отношении Великобритании», — заявила она.

Мэй отметила, что «все эти действия были специально рассчитаны», чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов.