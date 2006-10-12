Путин давит на Бацьку

Российский государственный оператор нефтепроводов «Транснефть» в октябре-декабре 2006 года сократит на 30% объем поставки нефти на Запад по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» и увеличит транзит через нефтепроводы Украины.

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант-Украина».

В компании «Транснефть» объясняют это решение предписанием Ростехнадзора. Между тем, отраслевые эксперты считают, что таким образом российские власти хотят надавить на Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в ходе дискуссии вокруг цен на газ.

Вице-президент «Транснефти» Сергей ГРИГОРЬЕВ 11 октября сообщил, что Ростехнадзор выдал нефтетранспортной компании предписание снизить давление в магистральном нефтепроводе «Дружба» на белорусском участке. «Ростехнадзор дал нам команду снизить давление в связи с продолжением обследования дефектов, выявленных в результате аварии (в конце июля – УНИАН), потому что у нас там, судя по всему, не все в порядке», – сказал он.

«Транснефть» планирует провести встречу с представителями белорусского госконцерна «Белнефтехим» (управляет Мозырским и Новополоцким НПЗ, основным акционером которых является государство - УНИАН) по вопросу поставок нефти. «Мы с ними переговорим, покажем, что происходит и как, а дальше посмотрим», – пояснил С.ГРИГОРЬЕВ.

«Вряд ли какие-то дефекты трубопровода стали реальной причиной такого решения. На деле речь может идти о торге при обсуждении цен российского газа для Беларуси и возможности показать силу перед готовящейся приватизацией «Белтрансгаза», оценка которого уже началась», - цитирует «Коммерсант-Украина» слова аналитика Альфа-банка Константина БАТУНИНА.