Высший суд Италии подтвердил приговор экс-капитану Costa Concordia в виде 16 лет заключения

Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино отправляется за решетку из-за аварии, в результате которой погибли более 30 человек.

Как передает DW.com, высший суд Италии в пятницу, 12 мая, подтвердил приговор, согласно которому 56-летний Скеттино лишается свободы сроком на 16 лет. Адвокаты заявили, что их подзащитный незамедлительно предаст себя в руки органов юстиции. Экс-капитан лайнера не присутствовал на судебном заседании в пятницу.

Франческо Скеттино в январе 2012 года провел слишком близко от одного из островов свой лайнер, на борту которого находились 4000 пассажиров. В результате крушения судна погибли 32 человека.

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Прокуратура требовала для Скеттино значительно более сурового наказания в виде лишения свободы на 26 лет с учетом того факта, что капитан после аварии покинул тонущее судно на спасательной лодке, несмотря на то, что на борту лайнера еще оставались люди.

Экс-капитан Costa Concordia всегда настаивал на своей невиновности и, чтобы не попасть в тюрьму, прошел через все судебные инстанции. Его усилия, однако, не увенчались успехом. Первоначально Скеттино был приговорен к 16 годам и одному месяцу лишения свободы в феврале 2015 года. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности группы лиц.