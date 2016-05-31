Апелляционный суд Италии оставил в силе приговор экс-капитану круизного судна Costa Concordia

Франческо Скеттино, который остается на свободе, на заседании суда не присутствовал, передает Русская служба Би-Би-Си.

После решения Апелляционного суда он также пока останется на свободе, так как у него есть право оспорить решение этой судебной инстанции.

Согласно действующей в Италии юридической практике, обвиняемый может быть отправлен в тюрьму лишь после рассмотрения дела всеми судебными инстанциями, включая Апелляционный и Верховный кассационный суд.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года суд первой инстанции итальянского города Гроссето приговорил к 16 годам и одному месяцу лишения свободы бывшего капитана Costa Concordia Франческо Скеттино, признанного виновным по делу о крушении судна.

14 января 2012 года 32 человека погибли и более более 100 человек пострадали, когда судно напоролось на рифы у берегов острова Джильо в Тирренском море. На борту судна находились 4200 пассажиров и членов экипажа.